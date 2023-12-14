"بيلبورد عربية" تطلق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية

أعلنت منصّة "بيلبورد عربية"، عن إطلاق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية الرائدة عالمياً، على خطى التحوّل الكبير الذي تشهده صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وازدياد الحاجة لدعم الفنانين العرب واحتضان إبداعاتهم على تنوّعها واختلاف لهجاتها وأنماطها.



مدير عام منصّة بيلبورد عربية، رامي زيدان، اعتبر أن "إطلاق الموقع الإلكتروني يمثّل فصلاً جديداً ومثيراً لصناعة الموسيقى العربية المزدهرة من خلال تعزيز مشاركة المستمعين والاحتفاء بتطوّر الموسيقى في منطقتنا. لقد شهدنا بالفعل نمواً في التعاون بين النجوم العرب مثل مشعل تمر ونانسي عجرم وميريام فارس وبين أيقونات فنية عالمية مثل Marshmello و Nicki Minaj و Maluma. وتهدف بيلبورد عربية إلى تعزيز هذا التعاون من خلال موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية".

أما رئيس بيلبورد، مايك فان، فقال: "بتاريخها العريق الذي يمتدّ إلى 130 عاماً وتركيزها على دمج الشغف بالموسيقى مع التحليلات المبنية على البيانات، تتشرّف بيلبورد بلعب هذا الدور الحيوي في تحوّل المشهد الموسيقي العربي. ترمز بيلبورد عربية إلى بداية عصر فني جديد يُسمع فيه صوت الفنانين العرب في جميع أنحاء العالم. لطالما شكّل التزامنا بضمان حصول الفنانين على منصّة حيوية للتفاعل مع عشاق الموسيقى جوهر عملنا في بيلبورد، ونحن نتطلّع إلى تقديم هذا الشغف نفسه في بيلبورد عربية".

تجدر الإشارة إلى أن قوائم بيلبورد عربية تتبع المعايير الراسخة التي وضعتها بيلبورد العالمية على مدى ثمانية عقود، حتى باتت تُعتبر المرجع العالمي الأساسي لاعتماد واختيار القوائم الموسيقية، حيث تستخلص البيانات من منصّات البث الرقمي الرائدة والتي تغطي أكثر من 200 منطقة حول العالم، مثل Spotify و Anghami و YouTube و Apple Music، لتعكس بذلك تفضيلات الموسيقى العربية على مستوى العالم.

وفي بداية 2024، ستُطلق بيلبورد عربية 8 قوائم إضافية بتصنيفات موسيقية متخصّصة لتسليط الضوء على تنوّع الموسيقى العربية، بما في ذلك الخليجية والمصرية والمغربية والشامية والهيب هوب، والمستقل، والشيلات، والمهرجانات.