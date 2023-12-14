بعد تعرضها للهجوم بسبب اطلالتها.. سوزان نجم الدين ترد

بعد تعرض الممثلة السورية سوزان نجم الدين لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالتها التي اعتبرها المتابعون "غير مناسبة" خلال تأديتها واجب العزاء بشقيق الممثل المصري احمد حلمي، خرج مصدر مقرب من سوزان وأوضح السبب.



وفي التفاصيل، أبدى المصدر استغرابه من الهجوم الذي تعرضت له سوزان، حيث قال: "هل تساءل منتقدو إطلالة سوزان نجم الدين عن سبب ظهورها بتلك الملابس؟ ألم يتبادر إلى ذهنهم أنها لم تستطع تبديل ملابسها لانشغالها بالتصوير؟".

وأوضح المصدر أن سوزان كانت متواجدة في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهدها الخاصة بمسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه خلال دراما رمضان 2024، ولم تستطع لضيق الوقت استئذان فريق العمل للذهاب إلى المنزل وتبديل ملابسها وارتداء ما يناسب واجب العزاء، اذ ان جلّ ما كان يهمها هو الوقوف إلى جانب صديقيها أحمد حلمي ومنى زكي في مصابهما الأليم، ولم تكترث للملابس التي كانت ترتديها.

هذا وشدّد المصدر على ان سوزان لم تتعمد إثارة الجدل، واعتبر أن الشجرة المثمرة تُرجم دوما بالحجارة.

