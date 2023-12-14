ابنة طوني عيسى تلفت الأنظار في احدث ظهور

وفي سياق متصل، نشرت امونة على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها برفقة زوجها طوني عيسى، حيث عبرت عن حبها الكبير له، اذ ارفقت الصورة بتعليق باللغة الإنكليزية، قالت فيه بما معناه: "الاغنية تختصر كل شيء.. احبك جدا أبو تاليا".

ولفتت تاليا الأنظار بجمالها وهضامتها ونعومتها، اذ أشار المتابعون الى انها تأخذ من ملامح والديها، حيث تشبه والدتها امونة عيد بالنعومة وتأخذ ملامح الوجه من والدها الممثل طوني عيسى.