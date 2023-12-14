ابنة طوني عيسى تلفت الأنظار في احدث ظهور

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A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)
A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)
بعد تعرض الممثلة السورية سوزان نجم الدين لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالتها التي اعتبرها المتابعون "غير مناسبة" خلال تأديتها واجب العزاء بشقيق الممثل المصري احمد حلمي، خرج مصدر مقرب من سوزان وأوضح السبب.
اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنتها بكل صراحة أنها ملكة المسرح وملكة المونديال العالمية.
أعلنت منصّة "بيلبورد عربية"، عن إطلاق موقعها الإلكتروني وقوائمها الموسيقية الرائدة عالمياً، على خطى التحوّل الكبير الذي تشهده صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وازدياد الحاجة لدعم الفنانين العرب واحتضان إبداعاتهم على تنوّعها واختلاف لهجاتها وأنماطها.