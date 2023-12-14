رامي عياش يفوز بلقب افضل مطرب عربي لعام ٢٠٢٣

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A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
نشرت أمونة عيد، زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر ابنتهما تاليا وهي تفتح هدية تلقتها مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، كما ظهرت في فيديو آخر تؤدي الاغنية الخاصة بالعيد.
بعد تعرض الممثلة السورية سوزان نجم الدين لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالتها التي اعتبرها المتابعون "غير مناسبة" خلال تأديتها واجب العزاء بشقيق الممثل المصري احمد حلمي، خرج مصدر مقرب من سوزان وأوضح السبب.
اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنتها بكل صراحة أنها ملكة المسرح وملكة المونديال العالمية.