رامي عياش يفوز بلقب افضل مطرب عربي لعام ٢٠٢٣

حصد البوب ستار رامي عياش جائزة افضل فنان عربي اعام ٢٠٢٣ في حفل وشوشة في مصر.



وشارك رامي عياش متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو من حفل تكريم “وشوشة”، معرباً عن امتنانه لحصوله على جائزة أفضل مطرب عربي في مصر، معلقاً في مشنورٍ له على انستغرام:



“ممتن للغاية لحصولي على جائزة أفضل مطرب عربي في ⁧‫مصر‬⁩ في حفل توزيع جوائز وشوشة، حب مصر خاص جدا، وتكريمي في هذا الحدث الموسيقي عزيز على قلبي، ويتحدث التاريخ عن دور مصر في صناعة الموسيقى عالميا، مما يجعل هذه الجائزة مهمة جدا على مسيرتي الفنية. شكرا مصر شكرا وشوشة”.



من جهة ثانية يستعد رامي عياش لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان “ما بنساك” بالتزامن مع فترة الأعياد.