بالفيديو- ظهور نادر لـ كندا حنا بعيد ميلادها مع أولادها

وفي التفاصيل، نشرت كندا على حسابها عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال بعيدها على طريقة ابنها "فارس"، إذ ظهر وهو يُغني لها أغنية عيد الميلاد ويحمل "الشمعة" التي حرصت على إطفائها وهي في غاية السعادة.وخلال الفيديو وجّهت كندا بعض الكلمات لابنها معربة عن حبها العميق له، وعلقت على الفيديو بالقول: "فروسة حبيبي وكتاكيت قلبي أجمل هدية من رب العالمين، الله يحميكن يا عمري".وتمنت الفنانة السورية أن يحمي الله أطفال العالم، وتنتهي الحروب ويعم السلام في كل مكان ينتشر فيه الوجع والقهر.