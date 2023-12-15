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بالفيديو- وفاة نجم شهير خلال غنائه على المسرح
بالفيديو- وفاة نجم شهير خلال غنائه على المسرح
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بالفيديو- وفاة نجم شهير خلال غنائه على المسرح

فن

2023-12-15 | 04:20
بالفيديو- وفاة نجم شهير خلال غنائه على المسرح
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Aljadeed
بالفيديو- وفاة نجم شهير خلال غنائه على المسرح

توفي المغني البرازيلي الشهير بيدرو هنريكي نتيج أزمة قلبية مفاجئة أودته بحياة، خلال أدائه أغنية "Vai Ser Tão Lindo" على المسرح.

وفي التفاصيل، سقط هنريكي أمام أعين جمهوره، الذين وثقوا لحظة مفارقته الحياة عبر كاميرات هواتفهم المحمولة، وسط حالة من الصدمة والرعب، وذلك خلال حفل أقيم في فييرا دي سانتانا بالبرازيل، مساء الأربعاء.
‏بدورها، صرحت زوجة الفنان البرازيلي بأنه كان يتمتع بصحة جيدة، نافية معاناته من أي مرض سابق، فيما أكد المستشفى الذي استقبل هنريكي، عمله على تحديد تفاصيل الوفاة بشكل دقيق بعد الكشف على الجثة.
 

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