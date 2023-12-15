لقطات رومانسية بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان بعيد ميلاده: يخليلي ياك

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسميا عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.
توفي الفنان المصري عادل أنور (58 عامًا)، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة المّت به صباح اليوم الجمعة، داخل منزله في القاهرة.
خرجت الممثلة الإسبانية هبة عبوك عن صمتها بعد اشهر من انفصالها عن نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي معلنة السبب الحقيق الذي اوصلهما الى الانفصال.