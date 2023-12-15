لقطات رومانسية بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان بعيد ميلاده: يخليلي ياك

احتفلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلاد زوجها المنتج اللبناني جمال سنان، على طريقتها الرومانسية، وشاركت الجمهور صورة مميزة تجمعها به.