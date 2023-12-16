أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

وفي هذا السياق، كشفت شيرين تفاصيل طلاقها من حسام حبيب، مشيرة إلى أن الطلاق تم رسميًا أمس عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

وأضافت شيرين عبد الوهاب لـ "القاهرة 24"، أن الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، مؤكدة أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال ولم تعانِ مما حدث مثلما حدث في المرة السابقة.

كما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حديثها، أنها تحضر حاليًا لمجموعة من الأغاني ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة

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