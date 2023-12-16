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بعد غياب عن الإعلام اللبناني.. غادة عبد الرازق ضيفة &quot;كتاب الشهرة&quot; الليلة
بعد غياب عن الإعلام اللبناني.. غادة عبد الرازق ضيفة "كتاب الشهرة" الليلة
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بعد غياب عن الإعلام اللبناني.. غادة عبد الرازق ضيفة "كتاب الشهرة" الليلة

فن

2023-12-16 | 06:13
بعد غياب عن الإعلام اللبناني.. غادة عبد الرازق ضيفة "كتاب الشهرة" الليلة
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Aljadeed
بعد غياب عن الإعلام اللبناني.. غادة عبد الرازق ضيفة "كتاب الشهرة" الليلة

حلت النجمة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الاعلامي اللبناني علي ياسين أسبوعيا على شاشة الجديد وذلك بعد طول غياب عن الإعلام اللبناني.

وخلال الحلقة، تحدثت غادة عن طفولتها وعن قساوة والدتها التي كانت ترفض دخولها المجال الفني، وعن انتقالها من اليمن الى السعودية بعد زواجها وانجابها ابنتها روتانا وما حصل معها بعد وفاة والدها، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى قبر والدها إلا مرة واحدة، وقبر والدتها مرتين فقط بسبب حزنها الشديد عليهما.
واعترفت غادة عبد الرازق بحبها للرجال الاكبر سنا، مؤكدة بانها رسمت قضبان سجن حول نفسها وسجنت نفسها بعيدا عن البشر وقساوتهم. تحدثت النجمة المصرية عن علاقتها بالدين والحجاب و الاعتزال، وماذا قالت عن الوشم على جسدها؟
 

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