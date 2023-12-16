وفاة امير الكويت نواف الأحمد الصباح.. اليسا وزياد برجي وغيرهما ينعونه بتأثر

وفي بيان أذاعه التلفزيون الرسمي الكويتي، قال الديوان الأميري: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".الجدير ذكره أن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، كان قد أعلن في 29 تشرين الثاني الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.وفور انتشار الخبر، نعى عدد كبير من النجوم الأمير الراحل، اذ نشر الفنان اللبناني زياد برجي، على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة لامير الكويت الراحل وارفقها بالتعليق التالي: "نتقدم بأحر التعازي لأهلنا في الكويت الحبيبة، بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".من جهتها، الفنانة اللبنانية اليسا أبدت حزنها الشديد على وفاة امير الكويت، اذ نشرت صورة له على حسابها عبر "اكس" وعلقت عليها بالقول: "فقد العالم اليوم قامة كبيرة ومثالاً في القيادة والحكم والانسانية.. تعازيي الحارة لشعب الكويت الشقيق بفقدان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح".بدورها، نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على حسابها عبر انستغرام، صورة للامير الراحل، وارفقتها بالتعليق التالي: "خالص العزاء والمواساة لأهلنا في الكويت في وفاة سمو أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح الرحمة والسلام لروحه.. أعانكم الله على مصابكم وحفظ بلادكم بخير من فيها".