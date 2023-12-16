النجوم ينعون أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.. الرحمة لروحه".
من جهتها، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، فقد كتبت: "تعازينا الحارة لدولة الكويت الحبيبة حكومةً وشعبا بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة"، في حين قال الفنان اللبناني فارس كرم في تغريدة على حسابه: "أحرّ التعازي لأهلنا في دولة الكويت الغالية برحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله".
هذا وقد توجه الفنان السوري بأحر التعازي للشعب الكويتي، اذ كتب على حسابه عبر منصة "اكس": "رحم الله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وخالص العزاء للشعب الكويتي العزيز".