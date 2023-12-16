النجوم ينعون أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.. الرحمة لروحه".من جهتها، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، فقد كتبت: "تعازينا الحارة لدولة الكويت الحبيبة حكومةً وشعبا بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة"، في حين قال الفنان اللبناني فارس كرم في تغريدة على حسابه: "أحرّ التعازي لأهلنا في دولة الكويت الغالية برحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله".هذا وقد توجه الفنان السوري بأحر التعازي للشعب الكويتي، اذ كتب على حسابه عبر منصة "اكس": "رحم الله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وخالص العزاء للشعب الكويتي العزيز".