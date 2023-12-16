اصالة تتأثر على المسرح بسبب ابنتها شام ودموع فائق حسن تخونه

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A post shared by مجلة الجرس (@aljarasmagazine)
A post shared by مجلة الجرس (@aljarasmagazine)
نشر الممثل اللبناني طوني عيسى، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر زوجته امونة عيد وابنتهما تاليا وهما يغنيان اغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
ظهرت قضية الفنانة اللبنانية اليسا مع شركة "وتري" إلى الواجهة من جديد، وتعقيبا على ذلك نشرت اليسا تدوينة على حسابها عبر منصة "اكس".
استضافت الإعلامية ياسمين بوذياب، في "بودكاست عالجديد"، الممثل اللبناني اسعد رشدان، الذي اطلق الكثير من التصريحات الجريئة والنارية.