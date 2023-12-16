غادة عبد الرازق ضيفة كتاب الشهرة الآن على الجديد

نشر الممثل اللبناني طوني عيسى، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر زوجته امونة عيد وابنتهما تاليا وهما يغنيان اغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
ظهرت قضية الفنانة اللبنانية اليسا مع شركة "وتري" إلى الواجهة من جديد، وتعقيبا على ذلك نشرت اليسا تدوينة على حسابها عبر منصة "اكس".
أحيت الفنانة السورية اصالة نصري، أمس، حفلا غنائيا مميزا في كوكا كولا أرينا بمدينة دبي في الامارات العربية المتحدة، حيث أشعلت الأجواء بأغنياتها المميزة، الراقية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.