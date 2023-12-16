غادة عبد الرازق ضيفة كتاب الشهرة الآن على الجديد

أحيت الفنانة السورية اصالة نصري، أمس، حفلا غنائيا مميزا في كوكا كولا أرينا بمدينة دبي في الامارات العربية المتحدة، حيث أشعلت الأجواء بأغنياتها المميزة، الراقية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

