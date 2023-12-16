غادة عبد الرازق في كتاب الشهرة بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني وتصريحات لم يجرؤ احد على قولها

حلت النجمة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الاعلامي اللبناني علي ياسين أسبوعيا على شاشة الجديد، وذلك بعد طول غياب عن الإعلام اللبناني في أجرأ وأقوى حوار عن حياتها ومسيرتها.

