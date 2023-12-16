غادة عبد الرازق في كتاب الشهرة بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني وتصريحات لم يجرؤ احد على قولها
حلت النجمة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الاعلامي اللبناني علي ياسين أسبوعيا على شاشة الجديد، وذلك بعد طول غياب عن الإعلام اللبناني في أجرأ وأقوى حوار عن حياتها ومسيرتها.
تحدثت غادة عن طفولتها، وعن قساوة والدتها التي كانت ترفض دخولها المجال الفني، وعن انتقالها من اليمن الى السعودية بعد زواجها وانجابها ابنتها روتانا وما حصل معها بعد وفاة والدها، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى قبر والدها إلا مرة واحدة، وقبر والدتها مرتين فقط بسبب حزنها الشديد عليهما.
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