شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات جديدة حول طلاقها من حسام حبيب

وفي التفاصيل، كتب شقيق شيرين عبد الوهاب على حسابه الشخصي عبر موقع فيسبو، موضحاً أنه علم بالأمر منذ يومين ولم يكن يريد التعليق على الأمر لكن التساؤلات التي وجهت له دفعته للرد على الموضوع لكنه ليس له علاقة بالأمر.وتابع: "والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلا يبقى ليا علاقة بأي حاجة أنا بس المعلومة عندي من يومين ومن كتر التليفونات والرسايل من السادة الصحفيين وأنا مليش أي علاقة ولا قريب ولا بعيد".ووصف شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها بمثابة والدته الثانية متمنياً لها النجاح الدائم والتوفيق رغم كونها بعيد عن حياتها قائلاً: "الحقيقة بحبها أوي، روحي وعمري وأختي الكبيرة وتاج رأسي وخيرها عليا ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي".وأضاف قائلا: "وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله، وبتمنالها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عينيها، بس كله من وأنا بعيد في حياتي وهي في حياتها".