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نانسي عجرم تعلن إلغاء حفلها في السعودية.. إليكم السبب
نانسي عجرم تعلن إلغاء حفلها في السعودية.. إليكم السبب
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نانسي عجرم تعلن إلغاء حفلها في السعودية.. إليكم السبب

فن

2023-12-17 | 05:50
نانسي عجرم تعلن إلغاء حفلها في السعودية.. إليكم السبب
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Aljadeed
نانسي عجرم تعلن إلغاء حفلها في السعودية.. إليكم السبب

اعتذرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن عدم مشاركتها في مهرجان "مدل بيست" في ليلته الثالثة والأخيرة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك حداداً على وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي التفاصيل، نشر المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، بياناً جاء فيه: "نانسي اعتذرت عن مدل بيست، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".
وتابع البيان: "نانسي تعتذر من إدارة مهرجان “مدل بيست” الذي تحترمه، ومن الجمهور السعودي الذي تحب وتقدّر، وتعرب عن أملها بلقائهم قريباً معهم في ظروف أفضل".
هذا وكانت نانسي عجرم عبرت عن حزنها لوفاة أمير الكويت، اذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "اصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح".

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