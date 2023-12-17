نانسي عجرم تعلن إلغاء حفلها في السعودية.. إليكم السبب

أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ #نواف_الاحمد_الصباح. 🇰🇼

الرحمة لروحه🙏🏻 #الكويت — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 16, 2023

وفي التفاصيل، نشر المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، بياناً جاء فيه: "نانسي اعتذرت عن مدل بيست، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".وتابع البيان: "نانسي تعتذر من إدارة مهرجان “مدل بيست” الذي تحترمه، ومن الجمهور السعودي الذي تحب وتقدّر، وتعرب عن أملها بلقائهم قريباً معهم في ظروف أفضل".هذا وكانت نانسي عجرم عبرت عن حزنها لوفاة أمير الكويت، اذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "اصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح".