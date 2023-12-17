نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها مع ولديها

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
عادت قضية الفنانة اللبنانية اليسا، مع شركة "وتري" الى الواجهة من جديد، بعد إعلان اليسا في الساعات القليلة الماضية انتصارها في القضية التي تم رفعها بين الطرفين.
أحدث الممثل السوري سامر المصري، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان هاجم زميله وابن بلده الممثل السوري باسل خياط، خلال حلوله ضيفا على احدى البرامج التلفزيونية.
حلت الفنانة اللبنانية زينة مكي ضيفة على برنامج "عندي سؤال"، الذي يقدمة الاعلامي اللبناني محمد قيس، وتحدثت عن قرار انفصالها عن عائلتها والعيش لوحدها، و عن مواقف وقصص للمرة الأولى على الإعلام.