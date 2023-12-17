نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها مع ولديها

وفي التفاصيل، نشرت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، ثلاث صور برفقة هيفين وجيوفاني في لقطات مختلفة، عبرت من خلالها عن حبها الكبير لهما، اذ ظهرت بملابس متناسقة مع ابنتها.هذا ونشرت نادين على انستغرام مجموعة صور من جلسة التصوير نفسها، وارفقتها بتعليق باللغة الإنكليزية، قالت فيه بما معناه: "ملابس متناسقة مع اولادي".