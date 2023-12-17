زينة مكي تتحدث عن طلاقها من نبيل خوري: في وجع.. ماذا قالت عن تيم حسن ؟

وفي التفاصيل، تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالاخبار االفنية مقطع فيديو لزينة وهي تتحدث خلال المقابلة عن طلاقها من الفنان اللبناني نبيل خوري، وقالت بتأثر: " أكيد في وجع وحالة اكتئاب شديدة ومافي شي عم يخليني انسى".

وتطرقت زينة مكي للحديث عن كواليس مشاركتها مع الفنان السوري تيم في فيلم الهيبة، حيث قالت: " العمل مع تيم فيه هيبة وأنا كان عندي قلق من العمل، وبس انكسر الجليد صارت علاقتي فيه كتير حلوة".