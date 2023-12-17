زينة مكي تتحدث عن طلاقها من نبيل خوري: في وجع.. ماذا قالت عن تيم حسن ؟

وفي التفاصيل، تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالاخبار االفنية مقطع فيديو لزينة وهي تتحدث خلال المقابلة عن طلاقها من الفنان اللبناني نبيل خوري، وقالت بتأثر: " أكيد في وجع وحالة اكتئاب شديدة ومافي شي عم يخليني انسى".
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تمت مشاركة منشور بواسطة خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
تمت مشاركة منشور بواسطة خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
عادت قضية الفنانة اللبنانية اليسا، مع شركة "وتري" الى الواجهة من جديد، بعد إعلان اليسا في الساعات القليلة الماضية انتصارها في القضية التي تم رفعها بين الطرفين.
أحدث الممثل السوري سامر المصري، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان هاجم زميله وابن بلده الممثل السوري باسل خياط، خلال حلوله ضيفا على احدى البرامج التلفزيونية.
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة ولديها هيفين وجيوفاني في احدث ظهور لهم.