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اليسا تعلن انتصارها على شركة وتري قضائيا وتحسم الجدل
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اليسا تعلن انتصارها على شركة وتري قضائيا وتحسم الجدل

فن

2023-12-17 | 11:10
اليسا تعلن انتصارها على شركة وتري قضائيا وتحسم الجدل
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Aljadeed
اليسا تعلن انتصارها على شركة وتري قضائيا وتحسم الجدل

عادت قضية الفنانة اللبنانية اليسا، مع شركة "وتري" الى الواجهة من جديد، بعد إعلان اليسا في الساعات القليلة الماضية انتصارها في القضية التي تم رفعها بين الطرفين.

وفي التفاصيل، نشرت اليسا على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "القضاء اللبناني قال للمرة الثانية خلال سنة كلمتو بموضوع "وتري"، وأكد إنو ما إلها صفة لتمثيلي"، مضيفة: "بانتظار القضاء الإماراتي اللي عندي كامل الثقة فيه يقول كلمته كمان بباقي التجاوزات".
وتابعت اليسا كلامها بالقول: "بقلكن ما رح يصح إلا الصحيح بسبب كل الثقة اللي عندي ياها بأصحاب الضمائر العادلة بأي قضاء بالعالم، والثقة الأكيدة بصديق وفي مؤمن بحقي قبل ما يكون المحامي اللي بيمثلني.. شكرا مارك حبقة وكامل فريقك القانوني".

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