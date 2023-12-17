اليسا تعلن انتصارها على شركة وتري قضائيا وتحسم الجدل

عادت قضية الفنانة اللبنانية اليسا، مع شركة "وتري" الى الواجهة من جديد، بعد إعلان اليسا في الساعات القليلة الماضية انتصارها في القضية التي تم رفعها بين الطرفين.

