تطورات جديدة حول طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي.. هل خانها مع ممثلة شهيرة ؟

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المتخصصة بنشر الأخبار الفنية خبر مفاده أنّ الخلافات التي حصلت بين الثنائي سببها ممثلة مصرية لكن لم تذكر اسمها.

وقالت شربليتا عل حسابها عبر "انستغرام": "علمت من مصدر مقرب من الممثلة المصرية أ، الخلافات التي حصلت بين الثنائي، كان سببها ممثلة مصرية كانت قد أرسلت رسائل خاصة وذات كلمات سوقية أكثر من مرة إلى أحمد فهمي وقد كشفت الممثلة المصرية بأن فهمي قد ساعد هذه الممثلة بإيجاد أدوار عديدة ضمن أعماله التمثيلية، بعد "تنازلات" قدمتها في سبيل ذلك".

وتابعت الصفحة قائلة: "وما زال الممثل أحمد فهمي على تواصل مع تلك الممثلة التي انتقلت للعيش بالقرب من مكان سكنه منذ ما يقارب الثلاثة أشهر".