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حسام حبيب يخرج عن صمته بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب .. اليكم اول ما فعله
حسام حبيب يخرج عن صمته بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب .. اليكم اول ما فعله
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حسام حبيب يخرج عن صمته بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب .. اليكم اول ما فعله

فن

2023-12-18 | 06:25
حسام حبيب يخرج عن صمته بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب .. اليكم اول ما فعله
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Aljadeed
حسام حبيب يخرج عن صمته بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب .. اليكم اول ما فعله

لم يكن خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب صادما بالنسبة لكثيرين خاصة وانها ليست المرة الاولى.

وفي حين تستمر شيرين بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو ان حسام قرر الخروج عن صمته والتلميح الى ان الخبر صحيح.

فقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان حسام حبيب أقدم على حذف الرسالة التي كان قد وجهها إلى شيرين عبد الوهاب في نيسان الماضي، والتي كان قد عبر عن حبه لشيرين خلالها اذ كتب فيها: "أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا".

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية بخبر انفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب  بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات، نشب خلاله العديد من الخلافات.

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