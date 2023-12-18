ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها من فنان شهير وتستعرض خاتمها الفخم : أفضل ليلة في حياتي

أعلنت الفنانة الأميركية ديمي لوفاتو خطوبتها من حبيبها كاتب الأغاني جوردان لوتس، وذلك بعد أكثر من عام على علاقتهما العاطفية.

وفي التفاصيل، شاركت ديمي الجمهور عبر "إنستغرام" بصورتين، وكشفت في إحداها الأجواء الرومانسية التي تقدم فيها لوتس لطلب الزواج بها، إذ ظهر الثنائي وهما يقفان بملابسهما السوداء.

وفي الصورة الثانية، استعرضت لوفاتو خاتمها الألماسي الضخم الذي صمم خصيصًا لها على شكل كمثرى، وأشرف على تصميمه بوتيك المجوهرات الفاخرة Material Good.

وعلَّقت الفنانة الأميركية على الصور بالقول: ما زلت عاجزة عن الكلام، الليلة الماضية كانت أفضل ليلة في حياتي ولا أصدق أنني سأتزوج حب حياتي.

وتابعت ديمي: حبيبي، أنا متحمسة للغاية للزواج منك.. كل يوم أمضيته معك كان بمثابة حلم تحقق ولا أستطيع الانتظار حتى أحبك وأعتز بك إلى الأبد. وهنا لبقية حياتنا. أحبك.