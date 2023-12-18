فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر

وفي التفاصيل، شاركت ميريام مع متابعيها عبر انستغرام مقطع فيديو من اجواء الميلاد في منزلها، حيث قامت بتحضير زينة الميلاد بنفسها مستعينة بالاوراق الملونة وكرات الفلين والمسحوق اللامع وعلقتها بنفسها على شجرة الميلاد ي حين كان ابنها الى جانبها.

وكان واضحا في الفيديو إتقان ميريام لهذه الهواية لا سيما وانها حرصت على توثيق تلك الهواية مشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

وارفقت ميريام الفيديو بتعليق جاء فيه بما معناه: "بريق من سحر عيد الميلاد المصنوع يدوي".

كما ظهر ابن ميريام "جايدن" في الفيديو وهو يحاول مساعدتها في ترتيب الزينة كما قام بمقاطعتها ليخبرها انه سيرافق الده الى خارج المنزل الامر الذي لفت الجمهور مسيرين الى انه طريف.