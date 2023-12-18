الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر
فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر
A-
A+

فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر

فن

2023-12-18 | 08:52
فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو من داخل منزل ميريام فارس يبهر الجمهور بسبب ما فعلته قبل عيد الميلاد بأيام وطرافة ابنها جايدن تتصدر

ابهرت الفنانة اللبنانية​ ميريام فارس جمهورها بمواهبها اللافتة في الحرف اليدوية والتزيين بعدما نشرت مقطع فيديو​لها ظهرت فيه وهي تهتم بكل تفاصيل زينة الميلاد.

وفي التفاصيل، شاركت ميريام مع متابعيها عبر انستغرام مقطع فيديو من اجواء الميلاد في منزلها، حيث قامت بتحضير زينة الميلاد بنفسها مستعينة بالاوراق الملونة وكرات الفلين والمسحوق اللامع وعلقتها بنفسها على شجرة الميلاد ي حين كان ابنها الى جانبها.

وكان واضحا في الفيديو إتقان ميريام لهذه الهواية لا سيما وانها حرصت على توثيق تلك الهواية مشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

وارفقت ميريام الفيديو بتعليق جاء فيه بما معناه: "بريق من سحر عيد الميلاد المصنوع يدوي".

كما ظهر ابن ميريام "جايدن" في الفيديو وهو يحاول مساعدتها في ترتيب الزينة كما قام بمقاطعتها ليخبرها انه سيرافق الده الى خارج المنزل الامر الذي لفت الجمهور مسيرين الى انه طريف.

اقرأ ايضا في فن

عامر زيان يقوم بمبادرة لافتة اتجاه بلدته جزين تزامنا مع الاعياد
12:15

عامر زيان يقوم بمبادرة لافتة اتجاه بلدته جزين تزامنا مع الاعياد

جزين تزامنا مع عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الهجرية اذ تكفل عامر بزينة الميلاد.

12:15

عامر زيان يقوم بمبادرة لافتة اتجاه بلدته جزين تزامنا مع الاعياد

جزين تزامنا مع عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الهجرية اذ تكفل عامر بزينة الميلاد.

ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها من فنان شهير وتستعرض خاتمها الفخم : أفضل ليلة في حياتي
08:34

ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها من فنان شهير وتستعرض خاتمها الفخم : أفضل ليلة في حياتي

أعلنت الفنانة الأميركية ديمي لوفاتو خطوبتها من حبيبها كاتب الأغاني جوردان لوتس، وذلك بعد أكثر من عام على علاقتهما العاطفية.

08:34

ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها من فنان شهير وتستعرض خاتمها الفخم : أفضل ليلة في حياتي

أعلنت الفنانة الأميركية ديمي لوفاتو خطوبتها من حبيبها كاتب الأغاني جوردان لوتس، وذلك بعد أكثر من عام على علاقتهما العاطفية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023