بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه

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A post shared by Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial)
A post shared by Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة تجمع مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان مع ابنة ايلا في أحدث ظهور لهما في دبي.
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد شقيقها أنس، بكلمات مؤثرة، إذ وصفته بسندها ومصدر أمانها متمنية له السعادة الدائمة.
تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حديث الجمهور والمتابعين في الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها رسميا من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.