بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه

رزق الفنان السوري إسماعيل تمر بمولوده الثاني، وأطلق عليه اسم "جاد".

وفي التفاصيل، شارك اسماعيل تمر على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" مقطع فيديو، وثّق خلاله لحظة استقبال مولوده داخل غرفة العمليات، حيث ظهر وهو يساند زوجته خلال الولادة ويقبّل يدها، ليحمل ابنه "جاد" وهو في غاية السعادة.

وأعرب تمر عن سعادته، معلقا: جاد، 2023/10/10 الحمد لله على سلامة زوجتي وتمام النعمة واكتمال المنة، رزقت بمولود جديد ولله الحمد، اللهم اجعله من الصالحين البارين، اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى.