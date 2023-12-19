الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه
بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه
A-
A+

بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه

فن

2023-12-19 | 04:26
بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - اسماعيل تمر يرزق بمولوده الجديد.. تعرفوا على اسمه

رزق الفنان السوري إسماعيل تمر بمولوده الثاني، وأطلق عليه اسم "جاد".

وفي التفاصيل، شارك اسماعيل تمر على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" مقطع فيديو، وثّق خلاله لحظة استقبال مولوده داخل غرفة العمليات، حيث ظهر وهو يساند زوجته خلال الولادة ويقبّل يدها، ليحمل ابنه "جاد" وهو في غاية السعادة.
وأعرب تمر عن سعادته، معلقا: جاد، 2023/10/10 الحمد لله على سلامة زوجتي وتمام النعمة واكتمال المنة، رزقت بمولود جديد ولله الحمد، اللهم اجعله من الصالحين البارين، اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى.
 

اقرأ ايضا في فن

ابنة جويل مردينيان تبهر الجميع بأحدث ظهور.. هكذا بدت
07:34

ابنة جويل مردينيان تبهر الجميع بأحدث ظهور.. هكذا بدت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة تجمع مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان مع ابنة ايلا في أحدث ظهور لهما في دبي.

07:34

ابنة جويل مردينيان تبهر الجميع بأحدث ظهور.. هكذا بدت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة تجمع مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان مع ابنة ايلا في أحدث ظهور لهما في دبي.

أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس بكلمات مؤثرة
06:41

أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس بكلمات مؤثرة

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد شقيقها أنس، بكلمات مؤثرة، إذ وصفته بسندها ومصدر أمانها متمنية له السعادة الدائمة.

06:41

أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس بكلمات مؤثرة

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد شقيقها أنس، بكلمات مؤثرة، إذ وصفته بسندها ومصدر أمانها متمنية له السعادة الدائمة.

اول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. هكذا بدت
05:27

اول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. هكذا بدت

تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حديث الجمهور والمتابعين في الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها رسميا من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

05:27

اول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. هكذا بدت

تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حديث الجمهور والمتابعين في الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها رسميا من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023