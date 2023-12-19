اول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. هكذا بدت

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لـ شيرين في اول ظهور لها بعد طلاقها، اذ بدت بوزن زائد وهي تضع مساحيق التجميل وتتحضر لتصوير "الكوفر" الجديد لالبومها القادم، وعلامات السعادة واضحة على وجهها، كما وجهت رسالة لجمهورها واعدة إياهم بأنها تستعد لتقديم أغنيات جديدة في الفترة القليلة المقبلة.