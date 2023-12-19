اول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. هكذا بدت
تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حديث الجمهور والمتابعين في الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها رسميا من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لـ شيرين في اول ظهور لها بعد طلاقها، اذ بدت بوزن زائد وهي تضع مساحيق التجميل وتتحضر لتصوير "الكوفر" الجديد لالبومها القادم، وعلامات السعادة واضحة على وجهها، كما وجهت رسالة لجمهورها واعدة إياهم بأنها تستعد لتقديم أغنيات جديدة في الفترة القليلة المقبلة.