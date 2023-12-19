أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنس بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، نشرت أصالة على حسابها الرسمي عبر"إنستغرام" صورة لشقيقها أنس، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت سندنا الحنون الغالي الوفي، يا أنوستي يا أخي وأبي وابني، الله يجعل أيامك كلها متل قلبك الحلو حلوة".

وتمنت أن يحفظ الله شقيقها أنس، الذي تعتبره مصدر أمان وحب وعطاء غير محدود، مضيفة: "كل سنة وأنت سالم يا أبو أصالة وأخوها".