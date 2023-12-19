ابنة جويل مردينيان تبهر الجميع بأحدث ظهور.. هكذا بدت

ولفتت ابنة جويل أيلا الأنظار، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، وانهالت تعليقات المتابعين على الشكل التالي: " كبرتيها قبل وقتا .. خليها تعيش مراحل حياتها بلتدريج مثل الي بعمرها .. تلحق تكبر"، البعض الآخر قال: " ايلا ماشاء الله عليها كبرت".
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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
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