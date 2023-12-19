ابنة جويل مردينيان تبهر الجميع بأحدث ظهور.. هكذا بدت

علقت الفنانة الإماراتية أحلام مرة جديدة، على هجومها على التيك توكر اللبنانية فاتيما، بعد ان كانت الأخيرة قد قالت انها ستفتقد لمن قاطع التيك توك، لترد عليها أحلام بالقول: "روحي اعملي تبولة".

