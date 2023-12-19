هل هاجمت أحلام الشعب اللبناني مرة جديدة؟

وعلى هامش حفلها في دبي، تحدثت أحلام عن هذا الموضوع، اذ قالت: "بيني وبين لبنان قصة حب.. اهل لبنان واللبنانيين ما ضروني.. لكن موقف حصل وانا قلت مليار مرة السعودية خط احمر.. مين ما كان يكون.. وهي كانت ردة فعل لفعل وانتهى بالنسبة لي".وتابعت: "اذا هذه البنت تمثل لبنان.. يعني كل اللبنانيين شتموا السعودية وراضيين على اللي قالته".