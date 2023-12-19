هل هاجمت أحلام الشعب اللبناني مرة جديدة؟
علقت الفنانة الإماراتية أحلام مرة جديدة، على هجومها على التيك توكر اللبنانية فاتيما، بعد ان كانت الأخيرة قد قالت انها ستفتقد لمن قاطع التيك توك، لترد عليها أحلام بالقول: "روحي اعملي تبولة".
وعلى هامش حفلها في دبي، تحدثت أحلام عن هذا الموضوع، اذ قالت: "بيني وبين لبنان قصة حب.. اهل لبنان واللبنانيين ما ضروني.. لكن موقف حصل وانا قلت مليار مرة السعودية خط احمر.. مين ما كان يكون.. وهي كانت ردة فعل لفعل وانتهى بالنسبة لي".
وتابعت: "اذا هذه البنت تمثل لبنان.. يعني كل اللبنانيين شتموا السعودية وراضيين على اللي قالته".