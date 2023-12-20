طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن

هذا الخبر المفاجئ أعلنت عنه صفحة شربليتا، المهتمة بنشر اخبار النجوم والمشاهير، والتي كتبت منشورا على حسابها عبر انستغرام: "هل تم الطلاق بين الممثل السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني؟".وكشفت شربليتا تفاصيل ما حصل، فقالت: "تمر العلاقة الزوجية بين تيم حسن ووفاء الكيلاني بمطبات عديدة منذ أسابيع.. وقد انتقل تيم للعيش في منزل اخر بعيد عن زوجته وفاء، التي طلبت ان تقضي بعض الوقت بمفردها، لا سيما بعد ان كثرت المشاكل والفجوات بوجهات النظر".وختمت الصفحة كلامها بأن الطلاق الفعلي لم يتم بين الثنائي، انما هو انفصال لمحاولة بلورة العلاقة من جديد.