طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن

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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
أثار الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الجدل على خشبة المسرح عند استلام جائزته، وهنا قرر تكريس هذه اللحظة المهمة للحديث عما يتعرض له أهالي قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم منذ أكثر ما يزيد عن 70 يومًا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا لنجمة برنامج "ذا فويس كيدز" أشرقت أحمد، والتي تألقت في البرنامج قبل خمس سنوات.
علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على الاحداث الأخيرة في فلسطين، والهجوم الذي تعرض له عدد من الفنانين بسبب استمرارهم في احياء الحفلات رغم كل ما يحصل من ممارسات لا إنسانية يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق اهل القطاع، حيث دافعت بشدة عن الفنانة اللبنانية اليسا.