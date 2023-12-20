أحلام تعلق على القضية الفلسطينية وتدافع عن اليسا

وفي مقابلة على هامش حفلها الأخير في دبي، سأل المذيع الفنانة الإماراتية: "ما رأيك بجرأة وأفكار اليسا على مواقع التواصل، وابرزها قولها ان الفنان لا يجب ان يوقف حفلاته، خصوصا انها مهنة يعتاش منها، فمثلما يفعل الطبيب والمهندس وغيرهما، يكملون عملهم رغم كل شيء".من هنا، قالت أحلام: "نحن ندعم فلسطين منذ 50 عاما وما يحصل في فلسطين ليس بغريب عنا.. وحياة الشعب الفلسطيني مستمرة بشكل طبيعي"، وتابعت: "ما فعلته الامارات نفتخر به من حيث ان أطفال القطاع يعالجون في مستشفيات إماراتية"، وختمت: "نحنا قلبنا مع الشعب الفلسطيني ونحبهم وهو يستاهل الفرح، والحياة بدها تستمر".