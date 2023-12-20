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نجم مسلسل حب أعمى يدعم فلسطين على طريقته الخاصة ويفاجئ الجمهور
نجم مسلسل حب أعمى يدعم فلسطين على طريقته الخاصة ويفاجئ الجمهور
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نجم مسلسل حب أعمى يدعم فلسطين على طريقته الخاصة ويفاجئ الجمهور

فن

2023-12-20 | 08:59
نجم مسلسل حب أعمى يدعم فلسطين على طريقته الخاصة ويفاجئ الجمهور
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Aljadeed
نجم مسلسل حب أعمى يدعم فلسطين على طريقته الخاصة ويفاجئ الجمهور

أثار الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الجدل على خشبة المسرح عند استلام جائزته، وهنا قرر تكريس هذه اللحظة المهمة للحديث عما يتعرض له أهالي قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم منذ أكثر ما يزيد عن 70 يومًا.

وفي التفاصيل، قال أوزجيفيت بعد الانتهاء من شكره لزوجته الممثلة التركية فهرية أفجان التي تواجدت من بين الحضور: أريد أن أقول هذا أيضاً، نحن نمثل في مسلسلات ليست مشهورة في تركيا فقط، وإنما في عدة دول حول العالم، ولها متابعون كثر، لذلك لن أتحدث عن تركيا فقط، وإنما عما يحصل في العالم كذلك.

وشدد الممثل التركي أنه لا يوَّد العيش في عالم تقتل فيه الطفولة، في إشارة منه إلى المجازر التي ترتكب في حق أطفال غزة الذين توفي منهم إلى الآن أكثر من 8 آلاف طفل.

وقال بوراك: باسمي، وكوني أباً لطفلين، شخصياً لا أقبل بأي شكل من الأشكال عالماً يتم فيه قتل الأطفال، لذلك آمل أن نلتقي في عالم آخر لا يتم فيه قتل الأطفال.

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