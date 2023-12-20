دوري زغيب ووالدته على كرسي الإعتراف وعشاء يجمع ريتا حرب بعائلة النائب السابق هادي حبيش.. "إعترافات مع ريتا" بعد قليل على الجديد

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على الاحداث الأخيرة في فلسطين، والهجوم الذي تعرض له عدد من الفنانين بسبب استمرارهم في احياء الحفلات رغم كل ما يحصل من ممارسات لا إنسانية يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق اهل القطاع، حيث دافعت بشدة عن الفنانة اللبنانية اليسا.

