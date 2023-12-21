هيفاء وهبي تقدم مبادرة انسانية لافتة لـ اطفال فلسطين وهم يشكرونها بطريقة مؤثرة

في هذا السياق، لمع اسم هيفاء خلال الساعات الماضية بعد قيامها لفتة إنسانية تجاه الصغار في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، وسط الازمة الانسانية التي يتعرضون لها حاليًا، اذ ظهر، في صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصغار في القطاع ممسكين بأيديهم لافتات تعبر عن امتنانهم لها.

ومن ضمن تلك اللافتات التي أمسكها الصغار لافتة مكتوب عليها: شكرا لكل إنسان حر وقف معنا، بنحبك يا هيفاء، شكرا للفنانة هيفاء وهبي.

وبحسب المعلومات المتداولة عبر المواقع الاخبارية، جاءت هذه الصور بعد أن قدمت هيفاء وهبي مساعدات عاجلة للصغار في القطاع، في مراكز الإيواء خصوصا ونحن في فصل الشتاء، وحرصها على تشجيع الفنانين العرب ومتابعيها لدعم أبناء القطاع، نتيجة للإبادات التي يتعرض لها الصغار والنساء، من قوات الاحتلال الإسرائيلي.