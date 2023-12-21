شقيقة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار في اول ظهور لها

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين وجمهور ياسمينا، الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط ملكة جمال لبنان بأفراد عائلتها، كما أشاد البعض بجمال شقيقتها ووالدتها التي بدت وكأنها أيضا شقيقتها، بالإضافة الى الشبه الكبير بينهم.