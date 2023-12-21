شقيقة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار في اول ظهور لها

View this post on Instagram
A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
اعلنت الممثلة التركية إيدا إيجي بطلة مسلسل "التفاح الحرام"، حملها بطفلها الاول من زوجها لاعب كرة السلة التركي بورهان تونجر، من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام.
تداول رواد مواقع التواصل في الساعات الماضية عدد من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الممثل التركيّ بوراك أوزجيفيت، التي وثقت لحظات فوزه بجائزة رجل العام "الأيقونة"، في حفل جوائز مجلّة "جي كيو" بنسختها التركيّة.
تحدث الفنان السوري دريد لحام عن وضعه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها بلده سوريا.