شمس الكويتية تثير الجدل : ما أرجع لو بست إيدي

وظهرت شس في الصورة بـ كروب توب قصيرة اظهرت بطنها، وسروالا ضيقا بنقشة الشطرنج أي على شكل مكعبات بيضاء وسوداء.

واكمات اطلالتها بسترة سوداء وفوقها معطفاً أبيض ووضعت نظارات شمسية وأرفقتها بتعليق مقتضب جاء فيه: "ما أرجع لو بست إيدي".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فمنهم من اشار الى جرأة اطلالة شمس ومنهم من تساءل عن سبب غموض تعليقها.