شمس الكويتية تثير الجدل : ما أرجع لو بست إيدي

وظهرت شس في الصورة بـ كروب توب قصيرة اظهرت بطنها، وسروالا ضيقا بنقشة الشطرنج أي على شكل مكعبات بيضاء وسوداء.
واكمات اطلالتها بسترة سوداء وفوقها معطفاً أبيض ووضعت نظارات شمسية وأرفقتها بتعليق مقتضب جاء فيه: "ما أرجع لو بست إيدي".
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فمنهم من اشار الى جرأة اطلالة شمس ومنهم من تساءل عن سبب غموض تعليقها.
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A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)
اعلنت الممثلة التركية إيدا إيجي بطلة مسلسل "التفاح الحرام"، حملها بطفلها الاول من زوجها لاعب كرة السلة التركي بورهان تونجر، من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام.
تداول رواد مواقع التواصل في الساعات الماضية عدد من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الممثل التركيّ بوراك أوزجيفيت، التي وثقت لحظات فوزه بجائزة رجل العام "الأيقونة"، في حفل جوائز مجلّة "جي كيو" بنسختها التركيّة.
تحدث الفنان السوري دريد لحام عن وضعه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها بلده سوريا.