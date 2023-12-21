محمد رمضان ينشر صوره بدون ملابس: من مكان ما على الأرض

وتقصد محمد رمضان تحيير جمهور حول المكان الذي يتواجد فيه حيث اكتفي بالتعليق التالي: "من مكان ما على الأرض"، الامر الذي دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتساؤل عن هذا المكان الرائع.