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محمد رمضان ينشر صوره بدون ملابس: من مكان ما على الأرض
محمد رمضان ينشر صوره بدون ملابس: من مكان ما على الأرض
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محمد رمضان ينشر صوره بدون ملابس: من مكان ما على الأرض

فن

2023-12-21 | 05:58
محمد رمضان ينشر صوره بدون ملابس: من مكان ما على الأرض
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Aljadeed
محمد رمضان ينشر صوره بدون ملابس: من مكان ما على الأرض

شارك الفنان المصري محمد رمضان مع متابعيه عبر انستغرام صور ومقاطع فيديو وثق من خلالها تواجده في أحد الفنادق وهو يتناول طعاما فاخرا، وكان لافتا ظهوره عاري الصدر.

وتقصد محمد رمضان تحيير جمهور حول المكان الذي يتواجد فيه حيث اكتفي بالتعليق التالي: "من مكان ما على الأرض"، الامر الذي دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتساؤل عن هذا المكان الرائع.

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