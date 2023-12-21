ستيفاني عطالله تتعرض لموقف محرج خلال وجودها في فرنسا

ووثقت ستيفاني اللحظات التي عاشتها لـ 30 ثانية برفقة زاف، الذي لم تبدُ عليه علامات الذعر.ونشرت ستيفاني مقطع فيديو بدت فيه، وقد علقت في إحدى مقصورات دولاب للملاهي يسمح لمن يصعد بها رؤية المدينة من أعلى.وظهرت ستيفاني وهي تتحدث إلى زاف، سائلة إياه كيف ليس خائفاً، وفي حين كان هو يضحك كانت ستيفاني مرعوبة، ثم لاحقاً في نهاية الفيديو ظهرت ستيفاني وهي تتمشى مع خطيبها قائلة إنها يجب أن تتناول عدة ساندويشات من الجبنة كي تعوّض الخوف وتوقف الدم في شرايينها.يذكر أن ستيفاني عطالله كانت قد كشفت أنها تستعد لدخول القفص الذهبي بعد الكريسماس في عام 2024، وليس بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، وستتزوج من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم زاف.