دريد لحام بفاجئ الجمهور بما قاله "عم عاني" ويتحدث عن وضعه بتأثر

وظهر دريد في مقابلة مع موقع فوشيا، وهو يتحدث عن المعاناة التي يعيشها الفنان السوري اسوة بالمواطن السوري بظل الظروف، مجيبا على سؤال المذيعة الذي جاء فيه: "بظل الظروف الحالية ونقص الغاز والكهربا والمازوت كيف بتتأثروا او لا انتو الفنانين مثل ما بينحكى عنكن معكن مصاري و ما بتتأثروا؟".

ليجيب لحام: "لا والله نحنا منتأثر مثل الناس تماما، ببعض الاحيان بعاني انو خلصت قنينة الغاز وما اجا رسالة مشان نروح نستلم وحدة جديدة هون بتبلش المعاماة بقا ومنفكر انو شلون بدنا نطبخ على حطب."

هذه الرسالة القصيرة احزنت كثيرون من محبي الفنان القدير الذين اسفوا للوضع الاقتصادي الخانق الذي يعيشه السوريون بمن فيهم الفنانين.