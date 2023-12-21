بطلة "التفاح الحرام" تعلن حملها الاول بعد اشهر من الزواج

وظهرت ايدا في الصور خلال جلسة تصوير ارتدت فيها فستاناً أسود يُبيّن شكل بطنها، وعلّقت قائلة: "هذه الحامل، ماذا تفعل قريباً؟ ترقبوا".
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A post shared by Eda Ece Tuncer (@eda.ece)
A post shared by Eda Ece Tuncer (@eda.ece)
شاركت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها عبرانستغرام، اجواء التحضيرات لعيد الميلاد المجيد وتزيين شجرة الميلاد في منزلها الفخم.
علّقت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على مشاهد زوجها أحمد العوضي في فيلم "الاسكندراني" والذي يلعب فيه أولى بطولاته المطلقة، إلى جانب كل من زينة رضا وبيومي فؤاد وحسين فهمي وعصام السقا وصلاح العبد الله.
رحب الفنان المصري محمد كريم، بصديقه النجم الأميركي تيريس جيبسون في مصر، وشارك متابعيه مقاطع مصورة من زيارة الأخير للأهرامات.