بطلة "التفاح الحرام" تعلن حملها الاول بعد اشهر من الزواج

اعلنت الممثلة التركية إيدا إيجي​ بطلة مسلسل "التفاح الحرام"، حملها بطفلها الاول من زوجها لاعب كرة السلة التركي بورهان تونجر، من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام.