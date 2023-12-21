نجم أميركي شهير يحقق حلمه بزيارة الأهرامات

وفي التفاصيل، نشر كريم على حسابه عبر "إنستغرام"، مقاطع فيديو تجمعه بـ جيبسون من أمام الأهرامات، الذي كان في حالة ذهول من جمال المكان، مشيرًا إلى أنه لا يصدق أنه سيعبر إلى داخل الأهرامات، كما وصف الأمر بالـ"جنوني".وفي وقت سابق، وثَّق كريم لحظة استقباله لـ جيبسون في مطار القاهرة، إذ ظهر الأخير مرتديًا جلابية بيضاء نسَّقها مع معطف أسود شتوي، وعلَّق: أهلًا بك أخي تيريس في مصر.