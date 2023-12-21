نجم أميركي شهير يحقق حلمه بزيارة الأهرامات

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A post shared by Mo Karim | محمد كريم (@mk_mohamedkarim)
A post shared by Mo Karim | محمد كريم (@mk_mohamedkarim)
شاركت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها عبرانستغرام، اجواء التحضيرات لعيد الميلاد المجيد وتزيين شجرة الميلاد في منزلها الفخم.
علّقت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على مشاهد زوجها أحمد العوضي في فيلم "الاسكندراني" والذي يلعب فيه أولى بطولاته المطلقة، إلى جانب كل من زينة رضا وبيومي فؤاد وحسين فهمي وعصام السقا وصلاح العبد الله.
اعلنت الممثلة التركية إيدا إيجي بطلة مسلسل "التفاح الحرام"، حملها بطفلها الاول من زوجها لاعب كرة السلة التركي بورهان تونجر، من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام.