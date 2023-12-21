ياسمين عبد العزيز تكشف سر تفاهمها مع أحمد العوضي

وشاركت ياسمين على حسابها عبر "فيسبوك"، صورة للعوضي وهو يلعب رياضة المصارعة الحرة خلال مشاهد الفيلم، وظهر بالصورة وهو يقوم بركل خصمه بقدمه في الهواء، وأرفقت الصورة بتعليق طريف كشفت فيه عن سر تفاهمها وعدم حدوث خلافات بينهما، قائلة: "عشان كدة ما بتخانقش معاه.. دا بيطير في الهوا".