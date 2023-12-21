ياسمين عبد العزيز تكشف سر تفاهمها مع أحمد العوضي
علّقت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على مشاهد زوجها أحمد العوضي في فيلم "الاسكندراني" والذي يلعب فيه أولى بطولاته المطلقة، إلى جانب كل من زينة رضا وبيومي فؤاد وحسين فهمي وعصام السقا وصلاح العبد الله.
وشاركت ياسمين على حسابها عبر "فيسبوك"، صورة للعوضي وهو يلعب رياضة المصارعة الحرة خلال مشاهد الفيلم، وظهر بالصورة وهو يقوم بركل خصمه بقدمه في الهواء، وأرفقت الصورة بتعليق طريف كشفت فيه عن سر تفاهمها وعدم حدوث خلافات بينهما، قائلة: "عشان كدة ما بتخانقش معاه.. دا بيطير في الهوا".