فنان شهير يعلق على خلافه مع ميريام فارس: مبتعرفش ‏تغني

وفي التفاصيل، حلَّ محمود ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبَّر عن رأيه بالمسابقة التي أطلقها الفنان أحمد العوضي لجمهوره، وشدد على أن الفكرة ليست إنسانية بل فكرة تسويقية ذكية، مُشيرًا إلى أنه من الممكن أن يفعل ذات الشيء مع جمهوره في المستقبل.

وأوضح العسيلي رأيه، قائلًا: بفكر فيها بشكل عملي، إنسانيًا مش هنعطف على الجمهور، هم شركاء في النجاح يبقى الفكرة بتتعمل بشكل تسويقي بحت، وهي فكرة حلوة تسويقيًا لكن مش شايفها إنسانية بصراحة.

وعلَّق محمود العسيلي على أزمته مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي سخر منها بتغريدة تعود عام 2019، بعد تبريرها سبب عدم إقامتها حفلات في مصر بأنها "ثقيلة على مصر"، مؤكداً أنه لا يوجد ضغينة بينه وبينها على الإطلاق.

وأوضح العسيلي أن ميريام لا تجيد الغناء على الإطلاق، رغم أنه ومقدمة البرنامج لم يذكرا اسمها بل استخدما عوضًا عن ذلك كلمتي "مطربة لبنانية".

وقال: ناس فجأة بتنسي نفسها، وهي كبرت على مصر، والصراحة هي مبتعرفش ‏تغني آوي.