فيديو لـ بيسان اسماعيل وخطيبها يستفز نارين بيوتي والاخيرة: شو بدكن مني؟

وبالرغم من الفيديو نال اعجاب الكثيرين بلحظاته الرومانسية والجميلة، الا انه ما كان لافتا كان التشابه الواضح بين تفاصيل فيديو بيسان، والفيديو الذي شاركته سابقاً اليوتيوبر السورية نارين بيوتي والذي كشفت فيه أيضاً عن خطوبتها.

فتفاصيل الحدثان متشابهة الى حد كبير من حيت المكان والالوان وحتى اطلالتا العروسان وطريقة التصوية وحركات الثنائيان.

ولم يقتصر التشابه بين الفيديوهان على التفاصيل فحسب، بل على التعليقات ايضا، اذ ارفقت بيسان الفيديو بتعليق جاء فيه:" I Love youرح بلش بداية جديدة مع حبيبي و شريك حياتي" ، والذي كان متطابقا الى حد كبير مع تعليق نارين السابق الذي جاء فيه: " I said YES ❤️💍

خطينا اول خطوة لحتا نبني عيلة سوا و متحمسة كتير لمستقبلنا، كنت عطول قول اني بنت محظوظة بس اليوم فيني قول اني محظوظة بوجودك".

وجاء في بعض التعليقات: " نارين عم تبكي بالزاوية 😂ولي شو هالغيرة؟" و " ليش حسيتها بتقلد نارين" و" ليش حسيتها بتقلد نارين".

من جهة اخرى، خرجت نارين بيوتي عن صمتها، في الساعات القليلة الماضية، مشيرة الى امتعاضها من كل الانتقادات التي تتعرض لها بعد خطوبتها خاصة في ما يخص محبس الخطوبة قائلة: شو بدكن البس.