احلام السامشي عن فلسطين : جتلي حالة نفسية بسبب اللي بيحصل

وقالت أحلام، ضمن برنامجها ألف ليلة وليلة: "طول عمرنا مع فلسطين، والله يعز شيوخنا بعد اللي عمله شيوخ الإمارات في أطفال فلسطين اللي بيتعالجوا عندنا، وناوية أروح أزورهم وأجيب ليهم هدايا، والإمارات لها دور عظيم في فلسطين وفي طائرات راحت لهم".

وتابعت احلام: "لو نقدر نروح ليهم هنعمل حاجه وربنا معاهم، والأيام الجاية كفيلة تشفي جراحهم، كلنا بكينا وتألمنا.. وجتلي حالة نفسية وقفلت السوشيال ميديا بسبب اللي بيحصل".

واضافت احلام: " الفلسطينيون هيتجوزوا ويخلفوا ويجيبوا أبطالاً، إحنا معاهم وحياتهم هتمشي.. وهنصورهم وهما بيصوروا برامج فنية، وإحنا معاهم قلبا وقالبا.. إحنا عايشين في الحرب مع فلسطين، ومن عمري 50 سنة بقى عندي حالة نفسية".