بطل "فاست أند فوريوس" متهما بالاعتداء الجنسي على مساعدته

وبحسب ما جاء في الدعوى، فإنّ الاعتداء حصل عام 2010 في غرفة فندق في أتلانتا بجنوب شرق الولايات المتحدة خلال تصوير الجزء الخامس من "فاست أند فوريوس".



وقالت المدعية بأن فريق الفيلم كان وظّفها للتوّ، وكلّفها الذهاب إلى الفندق لمساعدة الممثل على مغادرته في الصباح الباكر الا ان "فين ديزل اعتدى عليها جنسياً عندما كانت بمفردها معه في الجناح الفندقي، وتحسس ثدييها وقبّلها. وحاولت جوناسون التحرّر من قبضته، مكررة له القول +لا+". وأشارت الشكوى إلى أن الممثل حاول بعد ذلك خلع ملابسها الداخلية.



في المقابل، قال وكيل فين ديزل المحامي براين فريدمان في بيان نشرته مجلة "فرايتي" المتخصصة إن النجم "ينفي قطعياً هذه الاتهامات". وأكد المحامي أنها "المرة الأولى التي يسمع فيها" بما جاء في هذه الشكوى، ملاحظاً أن مقدّمتها "عملت تسعة أيام فحسب" لحساب الممثل قبل 13 عاماً.



