انتهاء ازمة شيرين عبد الوهاب و "روتانا" وبيان توضيحي من محامي شيرين
يبدو ان ازمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" وصلت الى خواتيمها اذ اعلنت شيرين في بيان عن طريق محاميها انه حيث تمّ فسخ التعاقد بينهما، بعدما التزمت بسداد التعويض الذي حكمت به المحكمة الاقتصادية في القاهرة وهو 8 ملايين جنيه، نتيجة إخلالها ببنود هذا التعاقد وعدم تسليمها المشاريع الفنية المتفق عليها للشركة.
وجاء في بيان لـ حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين، أنّ شيرين تفتخر بصداقتها مع سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، ولا ترغب في استمرار هذا الصراع القضائي بينهما، مؤكدا انها لذا قرّرت الالتزام بسداد التعويضات وفسخ التعاقد بشكل نهائي، ولا يعني ذلك عدم احتمال التعاون بينهما مستقبلاً، لكن من الممكن أن تعاود الغناء من إنتاج الشركة التي وصفتها بأنّها الأعرق في مجال الإنتاج الغنائي.