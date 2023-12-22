انتهاء ازمة شيرين عبد الوهاب و "روتانا" وبيان توضيحي من محامي شيرين

وجاء في بيان لـ حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين، أنّ شيرين تفتخر بصداقتها مع سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا"، ولا ترغب في استمرار هذا الصراع القضائي بينهما، مؤكدا انها لذا قرّرت الالتزام بسداد التعويضات وفسخ التعاقد بشكل نهائي، ولا يعني ذلك عدم احتمال التعاون بينهما مستقبلاً، لكن من الممكن أن تعاود الغناء من إنتاج الشركة التي وصفتها بأنّها الأعرق في مجال الإنتاج الغنائي.