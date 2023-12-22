أخبار عن تعرض نادين نسيب نجيم لوعكة صحية شديدة

وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحة شربليتا المتخصصة بالأخبار الفنية، أن الممثلة نادين نسيب نجيم شوهدت في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت.
وأعلنت الصفحة أن نادين اُصيبت بتسمم حاد، ما تسبًب لها بألمٍ شديد في المعدة. وأشارت إلى أن نادين ستبقى في منزلها لعدَة أيام، حيث ستتعالج، لأنها تريد الإحتفال بالأعياد برفقة ولديها.
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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
وصل هوس احدى المعجبين إلى حد القتل، وهذا ما جرى مع المغنية الماليزية زو جيا لينج، التي قتلت طعنًا بعمر الـ26 عامًا.
تحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن تفاصيل لقائها اللافت مع النجم الأميركي جوني ديب، والحديث الذي دار بينهما خلال تواجدهما في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، المملكة العربية السعودية.
عادت الممثلة الأميركية ميغان ماركل الى الظهور في "عالم التمثيل" لأول مرة منذ العام 2017، منذ زواجها من دوق ساسكس الامير هاري.