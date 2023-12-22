أخبار عن تعرض نادين نسيب نجيم لوعكة صحية شديدة

وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحة شربليتا المتخصصة بالأخبار الفنية، أن الممثلة نادين نسيب نجيم شوهدت في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت.

وأعلنت الصفحة أن نادين اُصيبت بتسمم حاد، ما تسبًب لها بألمٍ شديد في المعدة. وأشارت إلى أن نادين ستبقى في منزلها لعدَة أيام، حيث ستتعالج، لأنها تريد الإحتفال بالأعياد برفقة ولديها.