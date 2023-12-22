ياسمين صبري عن لقائها بـ جوني ديب: تحدثنا عن مشكلته مع آمبر هيرد

أشارت ياسمين إلى أنها تناقشت مع ديب حول مشكلته مع زوجته السابقة، آمبر هيرد، واصفة اياه بأنه إنسان طيب ومتواضع وروحه فكاهية، ومعربة عن حبها واحترامها لتاريخه الفني باعتباره علامة من علامات السينما الأمريكية، وذلك خلال تصريحاتها على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "أبو نسب".