معجب ينهي حياة نجمة شهيرة قبل زفافها بعد دعوتها على العشاء

وصل هوس احدى المعجبين إلى حد القتل، وهذا ما جرى مع المغنية الماليزية زو جيا لينج، التي قتلت طعنًا بعمر الـ26 عامًا.

في التفاصيل، قام أحد المغنية الماليزية البالغ من العمر 44 عامًا، بتتبعها لمدة عامين، إذ دعاها إلى تناول العشاء معه أكثر من مرة، ورغم رفضها المستمر، إلا أنها وافقت في النهاية على طلبه وحققت أمنيته بمقابلتها.

وبعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بينهما ما دفع الرجل إلى طعنها 8 مرات في مناطق مختلفة من الظهر والقلب والصدر، قبل أن ينقل جثتها بالسيارة إلى مقر إقامته.

وبعد محاولته إيقاظها من بلا جدوى، قام المعتدي بإيذاء نفسه باستخدام نفس سلاح الجريمة، وحينما وصل رجال الشرطة إلى السيارة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ من إحدى سيدات الحي، عثروا على زو جثة هامدة على مقعد السيارة.