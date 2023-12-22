معجب ينهي حياة نجمة شهيرة قبل زفافها بعد دعوتها على العشاء

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A post shared by Goody Malaysia (@goodymalaysiaofficial)
A post shared by Goody Malaysia (@goodymalaysiaofficial)
لا يزال اسم الفنانة المصرية هنا الزاهد يتصدر الترند بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.
تحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن تفاصيل لقائها اللافت مع النجم الأميركي جوني ديب، والحديث الذي دار بينهما خلال تواجدهما في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، المملكة العربية السعودية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يؤكد دخول الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم المستشفى بعد تعرضها للتسمم، والألم الشديد الذي تعاني منه. هذا الخبر كان كفيل أن يقلق جمهور النجمة اللبنانية والسؤال عن حالتها الصحية للإطمئنان.