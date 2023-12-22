هنا الزاهد تنفعل بسبب تعرضها للاستغلال بعد طلاقها من أحمد فهمي

وفي التفاصيل، ظهرت هنا إلى الواجهة من جديد، و حذرت الجمهور من الوقوع في فخ فتاة تستغلّها بتقليد صوتها على "تيك توك".

وكشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام"، وقالت: "فيه بنت على تيك توك بتقلّد صوتي وبتستغل ده كتير، والناس مصدقة ده وبيبعتولي إنها بتعمل لايفات على تيك توك بصورتي عشان متطلّعش وجهها والناس تصدّق

".

وأوضحت الفنانة هنا الزاهد لجمهورها "دي مش أنا والموضوع بقى بايخ. الأول ضحكت لما شفت كم فيديو لذيذ ليكي وقلت بتحبّني وبتقلّدني، بعد كدة بقت تستغل ده".